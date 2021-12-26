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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığından DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilere ilişkin flaş açıklama

Son dakika | İçişleri Bakanlığından DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilere ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilenlerden bazıları FETÖ ile iltisaklı'' ifadesine yer verildi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığından DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilere ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'n denetleme'' açıklaması geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilenlerden bazıları FETÖ ile iltisaklı'' ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP ve bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar ve şikayet alındığını ve bu kapsamda elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlıkça özel teftiş başlatıldığını belirtti.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden:

455 PKK/KCK,

80 DHKP-C,

20 MLKP,

2 MKP,

ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine,

Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

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Son dakika | İçişleri Bakanlığından DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilere ilişkin flaş açıklama

Son dakika | İçişleri Bakanlığından DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilere ilişkin flaş açıklama

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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