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  3. Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelgeye göre, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.  

Berkem Temizel
Gece Editörü
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