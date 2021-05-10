SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Ekrem İmamoğlu kararı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı. Gerekçe olarak, "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği, suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarına destek verdiği aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeyi ziyaret ettiği sırada saygısızlık yaptığı" iddiaları gösterildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Ön inceleme kapsamında İmamoğlu, istenilen yazılı ifadeyi 5 Mayıs'ta verdi. Bunun ardından incelemelerini tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs'ta rapor düzenledi ve söz konusu raporu Bakanlığa sundu. Raporda, incelemenin akıbetinde her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği ifade edildi ve rapor üzerine İçişleri Bakanlığınca, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARI TEBLİĞ EDİLECEK

Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek. Eğer herhangi bir itiraz oluşmaz ise veya olası bir itiraz Danıştay tarafından reddedilir ise karar kesinleşecek. İtiraz olması halinde kabulü ve Bakanlık kararının kaldırılması durumunda ise savcılıkça soruşturma aşamasına gidilebilecek.