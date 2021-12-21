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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi

Son dakika haberi...Kırmızı bülten ile aranan terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi

Son dakika haberi...Kırmızı bülten ile aranan terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yerverildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı’nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi"

Öte yandan açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 197’ye yükseldiği bilgisine de yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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