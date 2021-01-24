Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 4'ü PKK-KCK'lı 5 terörist teslim oldu.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne mensup 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPARAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terörist, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

SURİYE VE IRAK'TA FAALİYET YÜRÜTTÜLER

Teslim olan teröristlerin 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti."