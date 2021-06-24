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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması'nda bin 2 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak 47 bin 167 personelin katılımıyla yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı.

NARKOTİK MADDE TİCARETİNİN OLABİLECEĞİ HER YERDE

Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen yerlerle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, oyun salonları, kamuya açık yerlerde salgının/bulaşın yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla dün "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" yapıldı.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

Ülke genelinde 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katıldığı uygulamada, 1002 aranan kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165 olmak üzere 632'si idari, 79'u adli toplam 711 kişi hakkında işlem yapıldı.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

ÇOK SAYIDA SİLAH, UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARA BULUNDU

Açıklamaya göre, uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 329 araca idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 aranan araç bulundu. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 iş yerine idari işlem uygulandı.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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