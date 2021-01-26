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  3. Son dakika... İçişleri Bakanlığından kayak merkezleri genelgesi: Müsaade edilmeyecek

Son dakika... İçişleri Bakanlığından kayak merkezleri genelgesi: Müsaade edilmeyecek

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının genelgesine kayak merkezlerindeki otellerde müşterilerin bir araya gelmelerine müsaade edilmeyecek.

Son dakika... İçişleri Bakanlığından kayak merkezleri genelgesi: Müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak.

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun alanlar düzenlenecek.

Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun alanlar düzenlenecek.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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