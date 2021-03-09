SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından konaklama tesislerine sıkı denetim: 7 bin 496 işletme ve kişiye cezai işlem uygulandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, 7 Mart Pazar günü, ülke genelinde 55 bin 989 personelle gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde, 3 bin 617 işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme ve kişiye para cezası uygulandığı belirtildi.

55 BİN 989 PERSONEL KATILDI

Kademeli Normalleşme Süreci ile birlikte başlatılan Dinamik Denetim Modeli kapsamında gerçekleştirilen tematik denetimler, hız kesmeden devam ediyor. 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde denmetlenen otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinin incelenmesinde, 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katıldığı denetimlerde, 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

7 BİN 496 İŞLETMEYE CEZA

Tüm gün süren denetimlerde, 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1822 semt pazarı ve sosyete pazarının kontrol edildiği ve tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğu, 59 aracın faaliyetten men edildiği ve 2 iş yerinin kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.