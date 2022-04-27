Şevval Şahin sonunda isyan etti! Yiğit Marcus Aral durmak bilmiyor! Yaptığı hamle bardağı taşıran son damla oldu!Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske' genelgesi!Başkentte skandal görüntü! Ankara'da yaşlı bir adam elinde birasıyla çırılçıplak şekilde sokaklarda volta attı!Bakan Akar'dan önemli açıklamalar! Pençe Kilit Operasyonu ve Karadeniz'deki mayınların durumu, Putin - Zelenskiy görüşmesi...Son dakika! Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi!Ümit Erdim, HDP'li Garo Paylan'ın skandal talebini savunanlara ağızlarının payını verdi! Milli duruşu takipçilerini mest etti!Ünlü oyuncu Megan Fox'un, nişanlısıyla fantezisi mide bulandırdı! "Göğsümü kesip kanlarımı ..."FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske' genelgesi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske' genelgesi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin yayımladığı genelgede, "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske' genelgesi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelgeyi kamuoyuna sundu.

Genelgede, "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir" denildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir.

Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT