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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından şehit aileleri için genelge: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından şehit aileleri için genelge: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından şehit ailelerinin, şehitlikleri ziyaret edebilmeleri adına muaf tutulacağı belirtildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından şehit aileleri için genelge: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar!

Son dakika haberi.. İçişleri Bakanlığı, tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlikleri ziyaret edebilmeleri açısından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

ARİFE İLE BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE MUAF OLACAKLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından şehit aileleri için genelge: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar!

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarıldı.

Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

GEREKTİĞİNDE ULAŞIM ARACI VE REFAKATÇİ TEMİN EDİLECEK

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak. Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından şehit aileleri için genelge: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar!

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından şehit aileleri için genelge: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar!

GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak. Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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