SON DAKİKA! Kartal'da gösteri ve yürüyüşlere bir hafta boyunca yasak geldi!11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknolojik ürünler!Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı bilgisi verildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklamada, "1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT