SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklamada, "1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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