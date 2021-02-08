SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı bilgisi verildi.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklamada, "1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.
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