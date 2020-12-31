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Son dakika... İçişleri Bakanlığından yılbaşı açıklaması! İşte alınacak tedbirler...

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı yılbaşında bugün saat 18.00'den yarın saat 08.00 arasında 208 bin 139 kolluk personelinin görev başında olacağını açıkladı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yılbaşı açıklaması! İşte alınacak tedbirler...

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı yılbaşında tedbirleri kapsamında alınacak önlemler ve yapılacak denetimlere ilişkin açıklama yaptı. 

45 BİN 22 EKİP, 208 BİN 139 KOLLUK PERSONELİ

Bu kapsamda 31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personellerden 14 bin 729’u trafik denetimlerinde görevli olacak. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapılacak.

HAVADAN VE DENİZDEN DENETİM

Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek. Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur (helikopter ve drone) ile havadan, 109 yüzer unsur ile de denizden denetim çalışmaları sürdürülecek.

BAKAN SOYLU, TEDBİRLERİ İNCELEYECEK

Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak. Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir’de, Muhterem İnce İstanbul’da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray’da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa’da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul’da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Şanlıurfa’da, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale’de, alınan tedbirleri inceleyecek.

HERKES MESAİ BAŞINDA OLACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaların ve genel durumu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip edecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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