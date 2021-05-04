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  3. Son dakika | İçişleri'nden 81 ile pazar yeri genelgesi

Son dakika | İçişleri'nden 81 ile pazar yeri genelgesi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi.

Son dakika | İçişleri'nden 81 ile pazar yeri genelgesi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.
 

ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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