SON DAKİKA! İçişlerinden İBB Başkanı İmamoğlu açıklaması!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığına dair çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

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