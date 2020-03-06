Son dakika! İdlib'de ateşkesten sonra çatışma: En az 15 ölü

Türkiye ve Rusya’nın ateşkese yönelik mutabakatının ardından İdlib’den çatışma iddiaları gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad güçleri ile cihatçılar arasında çıkan çatışmada 15 kişinin öldüğünü öne sürdü.

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