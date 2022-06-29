Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!TikTok fenomeni Begüm Polat kısacık şortuyla konser verdi! 'Dom Dom Kurşunu' performansıyla sosyal medyada alay konusu oldu! "Açık hava pavyonu"Regl olan kadınları derme çatma kulübelere hapsederek ölüme terk ediyorlar! Cehaletin en büyük örneklerinden biri olan Chhaupadi geleneğini duyunca tüyleriniz ürperecekABD'de seks ticareti skandalında karar açıklandı! 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!Türk - İş Başkanı Ergün Atalay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Son dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! İşte zam oranına ilişkin ilk mesajlarKredi kartına taksitle kurban alınır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!Araştırmacıları hayrete düşüren sonuç! Dünyanın en çok altın toplayan ikinci ülkesi Türkiye oldu!Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf, böyle eş olmaz olsun dedirtti! "Eşim beni grup ilişkisine zorluyor, yapmazsam..."Fenomen gelin adayı Naz Mila cüretkar paylaşımlarına dur demiyor! Bu kez de gecelikle yatağa yüzüstü uzanarak...
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

Son dakika! CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti.

Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

Son dakika! CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, Twitter’da yaptığı açıklamalarıyla Erdoğdu'nun özel hayatını ifşa etmiş, ülkede deprem etkisi yaratmıştı. Yaşanan olayların ardından, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa ettiği öğrenildi. 

Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

NE OLMUŞTU?

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu, Aykut Erdoğdu ile konuşmasını ve diyalog esnasında kendi görüntülerini içeren kaydı, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi” notuyla paylaşmıştı.

Aykut Erdoğdu, bu paylaşımdan yaklaşık 3,5 saat sonra, sabah 03.23’te Twitter’dan yaptığı paylaşımda, eski eşinin açıklamalarının ardından yeni eşi Tuba Torun'un “hastaneye kaldırıldığını” duyurduğu CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuba Torun’dan, “yaşattıkları için” özür dilemişti.

Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

CHP YÖNETİMİ İSTİFALARINI İSTEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Erdoğdu ve Torun'un istifalarını istediğini iddia etmiş, kaleme aldığı yazısında, 

"Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi:

'Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu.' " ifadelerine yer vermişti.

Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT