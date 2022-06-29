Son dakika! İfşası Türkiye'yi sallamıştı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

Son dakika! CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, Twitter’da yaptığı açıklamalarıyla Erdoğdu'nun özel hayatını ifşa etmiş, ülkede deprem etkisi yaratmıştı. Yaşanan olayların ardından, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu, Aykut Erdoğdu ile konuşmasını ve diyalog esnasında kendi görüntülerini içeren kaydı, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi” notuyla paylaşmıştı.

Aykut Erdoğdu, bu paylaşımdan yaklaşık 3,5 saat sonra, sabah 03.23’te Twitter’dan yaptığı paylaşımda, eski eşinin açıklamalarının ardından yeni eşi Tuba Torun'un “hastaneye kaldırıldığını” duyurduğu CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuba Torun’dan, “yaşattıkları için” özür dilemişti.

CHP YÖNETİMİ İSTİFALARINI İSTEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Erdoğdu ve Torun'un istifalarını istediğini iddia etmiş, kaleme aldığı yazısında,

"Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi:

'Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu.' " ifadelerine yer vermişti.