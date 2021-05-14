SON DAKİKA! Iğdır'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var! Son dakika haberi... Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi... Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma ekipleri köyde ve ilçe merkezinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü