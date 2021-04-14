Son dakika | IKBY Güvenlik Ajansı duyurdu: En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı Son dakika haberi... IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu.

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Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri söz konusu saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. En az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldığı vurgulandı. IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti. IKBY İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, soruşturmanın sürdüğü ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı ifade edildi. Berkem Temizel Gece Editörü