Son dakika | İlçeyi kana bulayacaktı! Mardin Nusaybin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi
Son dakika... Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye uyruklu canlı bomba şüphelisi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Nusaybin'de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun illegal yollardan ülkeye girdiği bilgisine ulaşıldı.
Bu kapsamda yürütülen çalışmada ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.
Ziyapaşa Sokak'ta ekiplerce yapılan "dur" ihtarına uymayan terörist elindeki patlayıcıyı maddeyi infilak ettirmeye çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi.