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  3. Son dakika | İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki!

Son dakika | İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki!

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Son dakika | İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki!

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." 

Son dakika | İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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