Son dakika | Eğitime kar engeli! Açıklamalar art arda geldi: İşte 12 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Son dakika haberi... Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmeleri sonrası yurt genelinde hava sıcaklıkları düştü. Bazı illerimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe yapılan açıklamalar...

DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Çameli Kaymakamlığı olumsuz hava koşulları dolayısıyla 12 Ocak Çarşamba günü için1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesinin karalaştırıldığını duyurdu.

Çameli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir”

ÇANAKKALE'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

KONYA'NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Derebucak'ta yoğun kar yağışı sebebiyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.