Son dakika | İlk transfer açıklandı! Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezonda şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etmeyi isteyen Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp, dün İstanbul'a gelen Portekiz ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.



2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.



Lincoln Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

TRANSFERİN BEDELİ

Öte yandan sarı lacivertlilerin bu transfer için 3,5 milyon euro transfer ücreti ödeyeceği, Brezilyalı futbolcunun ise 700 bin euro kazanacağı iddia ediliyor.

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Transfermakt, verilerine göre 5 milyon euro değeri bulunan yıldız futbolcu Santa Clara formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı.

On numara dışında sol kanat ve merkez orta saha mevkinde forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyordu.