Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

Son dakika... Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 25-31 Aralık 2021 insidans haritası verilerine de yansıdı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 303,51 olarak açıklanan vaka sayısı 663, 69'a kadar yükseldi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

BAKAN KOCA: BİLGİLER İNSİDANS HARİTASINDA

Bakan Koca, haritayı paylaştığı tweetinde, " 25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftanın vaka haritası