Meddah ne demek, TDK'ya göre Meddah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kösedağ Savaşı'nın sonuçlarıİnşaat çimento fiyatları 2022 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 20222022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190353Abdulkadir Selvi yazdı: DİAYDER iddianamesinden Kemal Kılıçdaroğlu çıktı! Örgüt yöneticileriyle toplantı yapmış!CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! "Bizim kümesimizde yaşıyorsunuz" cümlesi İYİ Parti'yi çılgına çevirdi! "Biz kimsenin kuklası değiliz!"Ezel'in Eyşan'ıyken şimdi Sadakatsiz'in Asya'sı olarak gönüllere taht kuran Cansu Dere'nin aşkta yüzü güldü! Kalbini Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'a mı kaptırdı?Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!CHP en son ne zaman iktidar oldu? Kaç yılında iktidar oldu? | CHP iktidar dönemleri, yapılanlar2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190315
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 il Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.

Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

Son dakika... Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı  25-31 Aralık 2021 insidans haritası verilerine de yansıdı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 303,51 olarak açıklanan vaka sayısı 663, 69'a kadar yükseldi. 

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

BAKAN KOCA: BİLGİLER İNSİDANS HARİTASINDA

 Bakan Koca, haritayı paylaştığı tweetinde, " 25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini kullandı. 

Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli olduğunu açıkladı. 

Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

Geçtiğimiz haftanın vaka haritası

Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT