Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkarken iki kez düşünün
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 il Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.
Son dakika... Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 25-31 Aralık 2021 insidans haritası verilerine de yansıdı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 303,51 olarak açıklanan vaka sayısı 663, 69'a kadar yükseldi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.
BAKAN KOCA: BİLGİLER İNSİDANS HARİTASINDA
Bakan Koca, haritayı paylaştığı tweetinde, " 25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini kullandı.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL
Bakan Koca, 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz haftanın vaka haritası