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  3. Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava 21 Eylül'e ertelendi.

Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını da istemişti.

Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

KARAR AÇIKLANDI

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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