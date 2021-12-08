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  3. Son dakika | İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Gündemimde yok

Son dakika | İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Gündemimde yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. İmamoğlu, "Adaylık konusu gündemimde değil" dedi. İşte detaylar...

Son dakika | İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Gündemimde yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu oldu. Bugün bir basın mensubunun konuya ilişkin yönelttiği soru üzerine açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunun gündeminde olmadığını, görevinin İstanbul'u en iyi şekilde yönetmek olduğu, adayın kim olacağına Millet İttifakı'nın karar vereceğini ifade etti.

İmamoğlu yöneltilen soru üzerine yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki değişimin aslında yereldeki başarımızdan sonuçlanacağını bilen birisiyim. Dolayısıyla benim tek ilgilendiğim şey İstanbul'a hizmet etmek"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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