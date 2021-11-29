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  3. Son dakika! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi! Tuğba Demir hayatını kaybetti!

Son dakika! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi! Tuğba Demir hayatını kaybetti!

Son dakika! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında, Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören Tuğba Demir de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi! Tuğba Demir hayatını kaybetti!

Son dakika!   İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı. İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti. 

Kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybederken, kötü bir haber daha geldi. Kazada yaralılardan  Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören Tuğba Demir de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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