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Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan dünyayı korkutan açıklama! "Rusya, 48 saat içinde Ukrayna'yı işgal edecek."

Son dakika! Ukrayna krizi meselesinde ortaya oldukça ciddi bir iddia atan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önümüzde 48 saat içerisinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyledi.

Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan dünyayı korkutan açıklama! "Rusya, 48 saat içinde Ukrayna'yı işgal edecek."

Son dakika! Ukrayna krizi tüm dünyanın gündeminde yer alıyorken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iddiası dünyada deprem etkisi yarattı. Açıklamalarıyla özellikle Ukrayna halkını paniğe düşüren Jahnson, "Rusya önümüzdeki 48 saat içinde Ukrayna'yı işgal edecek." açıklamasında bulunarak, çok ciddi bir konuyu kamuoyuna duyurdu.

detaylar gelecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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