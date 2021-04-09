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Son dakika| İngiltere Prensi Philip hayatını kaybetti

Son dakika... İngiltere Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi  Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika| İngiltere Prensi Philip hayatını kaybetti

Son dakika...Edinilen bilgilere göre kalp rahatsızlığı olan ve 28 gündür enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına olan Prens Philip eşiyle birlikte son gününü Windsor Kalesi'nde onun son gün geçirdi.

2. Elizabet eşinin öğle vaktinde öldüğü açıkladı. Konuya ilişkin olarak Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabet'in eşinin ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı ifade edildi.

Öte yandan Prens Philip için yapılacak cenaze töreninin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde duyurulacak.

İNGİLTERE PRENSİ PHİLİP KİMDİR?

10 Haziran 1921 yılında doğan 99 yaşında hayatını kaybeden Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi olarak tanınır. 

Prens Philip hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Prens Philip kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? | Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatıPrens Philip kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? | Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatı

Son dakika| İngiltere Prensi Philip hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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