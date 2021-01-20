Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz günlerde şehit Eren Bülbül'ün adıyla terör örgütüne karşı operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonlara bir yenisi de Eren-2 Lice Operasyonu adıyla eklendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonlarının devam ettiği kaydedildi.

2 BİN 24 PERSONEL KATILIYOR

Bu doğrultuda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatıldı.

OPERASYONLAR 11 OCAKTA BAŞLADI

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.