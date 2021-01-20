Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Fernando Muslera, Denizlispor maçında oynayacak mı?Kocaeli'de kan donduran olay, adeta vahşet! Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdüNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 20 Ocak Çarşamba 2021CHP'yi karıştıracak iddia: Üç kilit isim, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçiyor!Apple'a Telegram'dan şok dava! Uygulama mağazasından kaldırılsın talebiCSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2021 ne kadar? Jandarma Uzman çavuş ne kadar maaş alıyor 2021?Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladıCem Belevi ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Zehra Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı! Ümit Oruç kimdir?Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 20 Ocak 2021 Çarşamba? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladı

Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2 bin 24 personelin katılımıyla Eren-2 Lice Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz günlerde şehit Eren Bülbül'ün adıyla terör örgütüne karşı operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonlara bir yenisi de Eren-2 Lice Operasyonu adıyla eklendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonlarının devam ettiği kaydedildi.

2 BİN 24 PERSONEL KATILIYOR

Bu doğrultuda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatıldı.

Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladı

OPERASYONLAR 11 OCAKTA BAŞLADI

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
HABERE YORUM KAT