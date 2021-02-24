SON DAKİKA! İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığınca hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta Beştepe'de açıklanacağı öğrenildi.

Kapsamlı çalışmalarda sona gelindiği belirtilen İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart'ta yapılacak önemli bir törenle açıklaması beklenirken yeni atanan hakim ve savcılar için de düzenlenecek kura töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla burada duyurulacağı belirtildi.

REFORM GÜNDEMİNİN ANAHTARI OLACAK

Reform gündeminin kilit noktası olarak nitelendirilen ve merak içinde beklenen İnsan Hakları Eylem Planı, Erdoğan'ın konuşması esnasında, Adalet Bakanlığınca geniş kapsamlı hazırlık sürecinin ardından kamuoyuna sunulacak.

Adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi konularda önemli düzenlemeler içeren İnsan Hakları Eylem Planı 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor.

Eylem planın açıklanmasıyla birlikte yeni yargı reformu paketinin kısa süre içinde meclise sevk edilmesi bekleniyor.