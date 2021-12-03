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  3. Son dakika | İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika | İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika... Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika | İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika... Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er, 7 Temmuz 2020 tarihinde sosyal medyadan tanıştığı Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek polise şikayette bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İpek Er, intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan Musa Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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UZMAN ÇAVUŞLUKTAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Siirt Valiliği tarafından 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Devam eden dava kapsamında yargılanan Musa Orhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

"Adli kontrol tedbiriyle de beklenen amaca ulaşabilecek olması sebebiyle sanık hakkında daha önce uygulanan 5721 sayılı CMK’nın 109/ 3-a maddesindeki yurt dışına çıkma yasağının aynen devamına ve aynı maddenin 3-b maddesi gereğince ikamet ettiği en yakın karakola giderek her ayın 1 ve 15’inde imza vermek suretiyle adli kontrol tedbirinin hükmedilmesine, adli kontrol tedbirini uygulamaması halinde hakkında yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir."

ÜNLÜLERE DAVA  AÇMIŞTI

Öte yandan Musa Orhan, kendisine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü isimleri şikayet etmiş ve bu davalardan tazminat kazanmıştı. Söz konusu gelişme sonrası ünlü isimlerin neler yapacakları da merak konusu olmuştu. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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