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  3. Son dakika: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi duyurdu! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü

Son dakika: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi duyurdu! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü

Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi duyurdu! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü

Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçleri tarafından  terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisine yönelik özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermedi.

Başbakan Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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