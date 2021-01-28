Son dakika: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi duyurdu! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü
Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü açıkladı.
Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü belirtti.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisine yönelik özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermedi.
Başbakan Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.