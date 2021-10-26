Son dakika | Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi! Son dakika haberi... Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

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