Mide bulandıran olay! Dua etmek için gitmişti ama...Son dakika | Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi!Türk halkının geçim sıkıntısıyla dalga geçtiler! Prof. Dr. Güner Sönmez'den dikkat çeken tepki: O paylaşımları yapan Suriyelilerin misafirliği sonlandırılmalıÜzenti ne demek, TDK'ya göre Üzenti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2021 Salı | 26.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı İlkem isminin anlamı nedir, İlkem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten şampiyonluk açıklaması!Ilgin isminin anlamı nedir, Ilgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Netflix yıldızlarının çocukluk hallerini gördüğünüzde tanıyamayacaksınız! Squid Game'in Kang Sae Byeok'unu hiç böyle görmediniz!Gökbaran isminin anlamı nedir, Gökbaran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi!

Son dakika | Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi!

Son dakika haberi... Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Son dakika | Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT