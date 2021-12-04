Son dakika! İran'da Natanz nükleer tesisi yakınında patlama meydana geldi!

Daha önce İsrail'in işaret ettiği Natanz kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Patlama Badrod bölgesinde (Natanz'a yakın) meydana geldi. İran güvenlik güçleri sivilleri bölgeden uzaklaştırıyor.

İran Öğrenciler Haber Ajansı'ndan yer alan haberde, "Yerel kaynaklar, Natanz semalarında büyük bir patlama duyduğunu bildirdi. Herhangi bir resmi kaynak henüz haberi doğrulamadı ya da yalanlamadı" ifadelerine yer verildi.