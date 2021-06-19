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  3. SON DAKİKA| İran'ın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: İbrahim Reisi

SON DAKİKA| İran'ın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: İbrahim Reisi

SON DAKİKA| İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İbrahim Reisi ülkesinin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarda bulunarak, 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini söyledi.

SON DAKİKA| İran'ın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: İbrahim Reisi

Son dakika haberi... İran yeni bir siyasi döneme girdi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhazafakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkesinin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisi seçimden önce gördüğü yoğun ilgi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

SON DAKİKA| İranın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: İbrahim Reisi

TEBRİK MESAJLARI ALMAYA BAŞLADI

İran'da 18 Haziran'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, seçimleri garantiledi. Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

SON DAKİKA| İranın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: İbrahim Reisi

RUHANİ GÖREVİ DEVRETMEYE HAZIRLANIYOR

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarda bulunarak, halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirtti. Ruhani 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini söyledi.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'ye yakınlığıyla bilinen İbrahim Reisi, aşırı muhafazakar bir çizgide ve 60 yaşında. Daha önce Hamaney'nin desteğiyle birçok hassas göreve getirilen Reisi, son olarak Mart 2019'da Yargı Ergi Başkanlığını üstlendi. 

REİSİ'NİN YOĞUN İLGİ GÖRMESİYLE CELİLİ SEÇİMDEN ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Celili, muhafazakar aday Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyleyerek seçimden çekildiğini duyurmuştu. 

 

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