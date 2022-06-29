Siz de bağımlı olabilirsiniz! Hiç de masum olmayan şeker bağımlılığı hakkında bilmeniz gerekenlerMüge Anlı'dan gelinlikli fotoğraf beklerken kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan paylaşım geldi! Takipçileri hayrete düştü!Dikkat, görümceniz bu burçlardan biri olabilir! İşte, fitne ve fesatlıkta master yapmış 3 burçEşcinsel olduğunu itiraf eden Kaan Sekban, gelen yoruma ateş püskürdü! "Yobazların peşinden giden gerzekler"İzmir'de korku dolu dakikalar! İçerisinde 10 kişinin bulunduğu yat battı!Damatların korkulu rüyası tuzlu kahve aslında zararlı değilmiş! Faydalarını öğrenince hayret edeceksiniz...Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdiÇay TV'nin fenomen ismi Necati Hoca'dan kahreden haber! Necati Hutoğlu hayatını kaybetti!Gizli Saklı'nın Pamir'i Halit Özgür Sarı'nın itirafı duyanları hayrete düşürdü! Açık açık söyledi! Yapmaya başlayınca duramıyormuş!29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bunun hemen ardından arama motorlarında Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu'nun son durumu nedir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu'nun (68) kalp krizi geçirerek, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'na doktorlar tarafından hızlı müdahale gerçekleştirildi. Peki, Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu'nun son durumu nedir? İşte Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

ALİ AĞAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL? ALİ AĞAOĞLU'NUN SON DURUMU NEDİR?

Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı bilinen Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi. Tedavisi devam eden Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi gelir gelmez haberimize ekleme yapılacaktır.

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali İbrahim Ağaoğlu (3 Mart 1954, Of, Trabzon), Türk müteahhit ve iş insanı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
2
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT