Son Dakika! İş insanı Ali Ağaoğlu'nun (68) kalp krizi geçirerek, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'na doktorlar tarafından hızlı müdahale gerçekleştirildi. Peki, Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu'nun son durumu nedir? İşte Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...

ALİ AĞAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL? ALİ AĞAOĞLU'NUN SON DURUMU NEDİR?

Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı bilinen Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi. Tedavisi devam eden Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi gelir gelmez haberimize ekleme yapılacaktır.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali İbrahim Ağaoğlu (3 Mart 1954, Of, Trabzon), Türk müteahhit ve iş insanı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.