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  3. Son dakika | İsmail Çataklı açıkladı: 18 terör eylemi engellendi, 307 bin 850 kişinin ülkeye girişi engellendi

Son dakika | İsmail Çataklı açıkladı: 18 terör eylemi engellendi, 307 bin 850 kişinin ülkeye girişi engellendi

Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 18 terör eyleminin engellendiğini, 98 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Çataklı, 2020 yılında sınırdan ülkeye girişi engellenen kişi sayısının 505 bin 375, bu yıl ise şu ana kadar 307 bin 850 olduğunu açıkladı. Sel felaketleri hakkında bilgi veren Çataklı, 82 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 15 kişiyi arama çalışmalarını da sürdüğünü kaydetti.

Son dakika | İsmail Çataklı açıkladı: 18 terör eylemi engellendi, 307 bin 850 kişinin ülkeye girişi engellendi

Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesine ilişkin faaliyetler  hakkında bilgi verdi. 

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı.

2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Son dakika | İsmail Çataklı açıkladı: 18 terör eylemi engellendi, 307 bin 850 kişinin ülkeye girişi engellendi

MUHALEFETİN İDDİALARI

(Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir.

(Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır.

KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DURUM

71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi.

(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak."

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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