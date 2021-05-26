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  3. SON DAKİKA! ISO açıkladı: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, 58,6 milyar lira satışla TÜPRAŞ!

SON DAKİKA! ISO açıkladı: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, 58,6 milyar lira satışla TÜPRAŞ!

Son dakika haberi... ISO'nun yaptığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

SON DAKİKA! ISO açıkladı: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, 58,6 milyar lira satışla TÜPRAŞ!

Son dakika haberi... İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

TÜPRAŞ YİNE ZİRVEDE

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu.

İŞTE LİSTEDEKİ İLK 10

Listede Oyak-Renault'yu 30 milyar 812 milyon lirayla Toyota takip ederken, beşinci sıradaki şirket, isminin açıklanmasını istemedi.

Star Rafineri 24 milyar 30 milyon lirayla altıncı, Arçelik 21 milyar 803 milyon lirayla yedinci, Tofaş 20 milyar 719 milyon lirayla sekizinci, Ereğli Demir ve Çelik 16 milyar 976 milyon lirayla dokuzuncu, İskenderun Demir ve Çelik ise 16 milyar 910 milyon lirayla onuncu sırada yer aldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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