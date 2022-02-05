Son dakika! Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi!

Son dakika haberi... Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Alınan bu kararla birlikte kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.

RİSK SÜRÜYOR

Kar yağışını etkili olduğu Isparta'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının önümüzdeki hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden başlayarak 5 gün süre boyunca anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.

Alınan bu kararla birlikte kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personellerin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Isparta Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Kentte kar yağışı nedeniyle kentte elektrikler de uzun süre kesilmişti. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Önder Cesur konuyla ilgili yaptığı açıklamada kesintinin bazı bölgelerde 48 saattir sürdüğünü ifade etmişti.