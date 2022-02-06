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Son dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa diledi!

Son dakika! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa diledi!

Son dakika... İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, iki liderin, 'yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı' kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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