SON DAKİKA İsrail esed rejimini vurdu,Şam'da Patlama sesleri
İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Eset rejimini vurduğu ve Şam'da patlama seslerinin duyulduğu.
Saldırıyla ilgili Rus medyasından Sputnik ise, Suriye'deki hava savunma sistemlerinin İsrail'in saldırılarını püskürttüğünü öne sürdü.
Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğü bildirildi.
Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, saldırının hedefindeki yerleşimleri açıklamadı. Televizyon, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürttüğü anı canlı olarak aktardı.
Ikhbariya, "Suriye hava savunması, Şam'ın batı kırsalındaki hava sahada birkaç füzeyle yapılan saldırıyı püskürttü" açıklamasını yaptı.
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