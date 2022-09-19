Son dakika! İsrail Türkiye'ye büyükelçi atadı!

Son dakika! İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün, iki ülkenin yıllarca süren gergin ilişkilerinin ardından diplomatik bağları tamamen restore etmesinden bir ay sonra, İsrail'in Türkiye büyükelçisi olarak Irit Lilian'ın atanmasını onayladı.

"HEM TÜRKİYE HEM İSRAİL'İN ÇIKARI"

Geçen ay i24NEWS ile yaptığı röportajda Lillian, İsrail ile Türkiye arasındaki “ilişkileri onarma yolundan” bahsederek, "Şu anda ilişkileri onarma yolundayız ve iyi bölgesel ortaklar olmayı hedeflediğimizi söylersek, bu çok doğru olur çünkü bu, büyükelçi adaylığının veya başka herhangi bir sembolik önemin çok ötesine geçen hedeftir. Bölgede daha fazla güvenlik ve istikrar için, engeller olduğunu bilerek birlikte çalışmalıyız, ancak yine de bu ortak çaba hem Türklerin hem de İsraillilerin çıkarınadır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lillian'ın yanı sıra Ruit Bar'ın Çin'in Şanghay'daki İsrail Başkonsolosluğu'na ve İsmail Khaldi'nin İsrail'in Türkmenistan'ın Aşkabat'taki büyükelçisine atanmasını da onayladı.

IRİT LİLİAN KİMDİR?

Lillian , son iki yıldır İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzar olarak görev yaptı. Bundan önce, 2015'ten 2019'a kadar İsrail'in Bulgaristan büyükelçisiydi.

Askerlik hizmeti sırasında Lillian, İsrail ordusu radyo istasyonunda yapımcı ve editördü. Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında lisans derecesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı.

İsrail'in önceki Türk elçisi Eitan Neah, Gazze sınırında ölümcül bir hal alan sınır protestoları nedeniyle Mayıs 2018'de Türkiye'den sınır dışı edildi.

İlişkiler son zamanlarda eridiği için, geçen hafta İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Salı günü ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu oturum aralarında Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.