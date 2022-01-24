Son dakika | İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası: 30 araç birbirine girdi, trafik durdu

Son dakika... İstanbul'da kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı Arnavutköy'de kazaya neden oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören mevkinde 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar ilerleyemezken vatandaşların bekleyişi sürüyor.

KAZADA ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Kazada ölen ve yaralanan olmadığı ifade edilirken yol trafiğe kapatıldı. Kazanın ihbar edilmesi sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAR YAĞIŞI VE TİPİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun her iki yönünde araç kuyruğu meydana geldi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.