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  3. Son dakika |İstanbul Bahçelievler'deki Basın Sitesinde patlama

Son dakika |İstanbul Bahçelievler'deki Basın Sitesinde patlama

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'deki Basın Sitesinde bulunan bir binada doğalgaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi dumandan etkilenirken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Son dakika |İstanbul Bahçelievler'deki Basın Sitesinde patlama

Son dakika haberi... İHA'nın haberine göre Bahçelievler Basın Sitesi Sokakta bulunana 14 katlı binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Patlamada 2 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadan yükselen dumanlara müdahale etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

 

Son dakika |İstanbul Bahçelievler'de patlama

Tayfun Altuntaş
Editör
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