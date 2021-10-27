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  3. Son dakika | İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsü TIR'a çaptı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsü TIR'a çaptı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki TIR'a çarpıktan sonra devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Son dakika | İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsü TIR'a çaptı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda meydana geldi. İşçileri taşıyan  34 LAG 773 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, park halindeki TIR'a çarpıp devrildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kazanın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 8 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son dakika | İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsü TIR'a çaptı: Çok sayıda yaralı var

Tayfun Altuntaş
Editör
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