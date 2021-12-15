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  3. Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika... İstanbul Boğazında Ahmet Telli isimli tankerin arıza yapması sonucu gemi geçişleri durduruldu.

Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika... . Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli isimli tankerin arıza yaşadığı ifade edilerek, " Tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi." denildi.

Bu nedenle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. 

Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldıSon dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldıSon dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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