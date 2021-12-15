Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika... İstanbul Boğazında Ahmet Telli isimli tankerin arıza yapması sonucu gemi geçişleri durduruldu.
Son dakika... . Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli isimli tankerin arıza yaşadığı ifade edilerek, " Tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi." denildi.
Bu nedenle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.