Son dakika | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde arıza yapan bir gemi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE NIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı."