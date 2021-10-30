Son dakika | İstanbul Boğaz'ında kargo gemisi sürüklendi! Kıyıya metreler kala durabildi
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan kargo gemisi sürüklendi. 102 metre uzunluğundaki geminin kıyaya metrelere kala durdurulduğu ifade edildi.
Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir."
İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir.— KEGM (@kiyiemniyet) October 30, 2021