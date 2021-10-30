Son dakika | İstanbul Boğaz'ında kargo gemisi sürüklendi! Kıyıya metreler kala durabildi

Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir."