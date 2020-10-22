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  3. Son dakika... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Son dakika... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Edinilen bilgilere göre kazada yaralanan bir pilot, uçağın enkazından çıkarıldı sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Edinilen bilgilere göre kazada yaralanan bir pilot, uçağın enkazından çıkarıldı sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden düşen uçağa ilişkin yapılan yazılı açıklamada," İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Son dakika... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştüSon dakika... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Tayfun Altuntaş
Editör


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