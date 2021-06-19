Son dakika: İstanbul depreminin merkez üssü ve şiddeti belli oldu!
Son dakika: İstanbul şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem üzerine AFAD ve Kandilli rasathanesi açıklamalarda bulundu. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte 3,9 şiddetinde olduğunu açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise deprem üssünün Sultanbeyli olduğunu şiddetinin ise 4,2 olduğunu açıkladı. Detaylar geliyor.
İstanbul'da Afad'ın açıkladığı verilere göre saat 15:07'de merkez üssü Kartal olan 3,9 deprem meydana geldi.
Depremi çevre ilçelerde derinden hissedildi. Vatandaşlar kendilerini panikle sokaklara attı.
KANDİLLİ'DEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi de depremi twitter'den doğruladı. Merkez üssünü ise Sultanbeyli olduğunu duyurdu. Şiddeti ise 4,2 olarak açıkladı.
İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"
Korku dolu anlara neden olan ve Marmara genelinde hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.
İBRAHİM KALIN'DAN MESAJ
İbrahim Kalın depreme ilişkin mesaj paylaştı: "Geçmiş olsun İstanbul. Mevla seni, bizi, ülkemizi, hepimizi korusun. Depreme karşı tedbirleri her gün arttırıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2021
SULTANBEYLI (ISTANBUL) https://t.co/vPKkSh4UMy
19.06.2021, 15:07:52 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 15.1 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Kartal (Istanbul)
Tarih-Saat : 19.06.2021, 15:07:52 TSİ
Enlem : 40.9413 N
Boylam : 29.2328 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/AutKpzVDPN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Detaylar gelmeye devam ediyor.